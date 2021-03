Covid-19: Ali Bongo annonce un numéro vert pour les volontaires à la vaccination

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui va débuter très bientôt au Gabon, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a annoncé ce lundi 22 mars 2021, la mise en place d’un numéro vert et d’une plate-forme internet. Des solutions dédiées à l’enregistrement de toutes les personnes souhaitant recevoir le vaccin.

A l’instar de nombreux pays à travers le monde, le Gabon met en place, dans le cadre de son plan de vaccination contre la Covid-19, un numéro vert et une plateforme internet pour « faciliter les inscriptions des volontaires », comme l’a expliqué le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, lors de son allocution à la Nation ce lundi à 19 heures.

Ces plateformes téléphoniques et internet vont en effet permettre d’inscrire les personnes non prioritaires, selon l’ordre de priorité établi dans la stratégie vaccinale du pays, mais qui souhaitent, toutefois, se faire vacciner de façon volontaire. A ce jour, l’exécutif n’a pas encore dévoilé les chiffres constituant ledit numéro vert. Celui-ci devrait faire l’objet d’une communication dans les prochains jours.

Par ailleurs, le chef de l’État l’a rappelé dans son discours, la vaccination ne devrait pas être imposée à tous. « Le gouvernement prépare depuis plusieurs mois une campagne nationale de vaccination qui permettra à toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront, où qu’ils se trouvent sur notre territoire, de se faire vacciner », a-t-il souligné. La priorité revient aux personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes âgées et les personnes à risque.