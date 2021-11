Covid-19: 95 nouveaux cas positifs et 2 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les données du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), collectées le week-end écoulé, confortent la tendance baissière des contaminations. Sur 5 026 tests réalisés, le Gabon a enregistré 98 nouvelles contaminations et déploré 2 nouveaux décès.

Entre vendredi 12 et dimanche 14 novembre 2021, le Gabon a enregistré 98 nouveaux cas positifs au covid-19. Des chiffres considérablement en baisse comparés en début de mois de novembre, voire au mois d’octobre. Une donnée qui confirme également la forte régression de la troisième vague de contamination.

Selon les chiffres dévoilés par le Copil-coronavirus, on constate également une légère décrue des hospitalisations. Le Week-end écoulé, 70 personnes étaient hospitalisées dont 14 en réanimation pour détresse respiratoire, contre 76 et 17 quelques jours plus tôt, ou 94 et 28, en début du mois de novembre.

S’agissant des pertes en vies humaines, malgré la baisse considérable des nouvelles contaminations, la troisième vague fait encore des décès. Deux personnes en moyenne par jour, perdent la vie au Gabon des suites d’une contamination au covid-19.