Covid-19: 9089 guérisons sur 9238 contaminations, soit seulement 144 cas actifs

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce mercredi 2 décembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Si le bilan épidémiologique relatif aux contaminations s’élève à 25 nouveaux cas, ce sont plus les chiffres des personnes ayant vaincu le virus qui interpellent. Avec 9089 guérisons sur 9238 contaminations, le Gabon affiche un bilan plus que positif.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations des derniers jours sont de 25 nouveaux cas positifs sur 3288 prélèvements.

Des chiffres assez révélateurs de l’efficacité de la riposte. Une efficacité davantage illustrée par le nombre de personnes guéries depuis le début de la riposte lancée en avril par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.



Sur 9238 personnes ayant été contaminées par la Covid-19, le rapport du mercredi 2 décembre fait état de ce que 9089 patients ont été guéris au terme du protocole thérapeutique administré par les services du Copil-Coronavirus. En faisant le rapport entre le nombre de contaminés et celui des guéris, seules 144 personnes sont encore porteuses du virus et ce, sur plus de 306 661 prélèvements depuis le début de la crise sanitaire au Gabon.