Covid-19: 831 nouveaux cas positifs sur 7 258 personnes testées positifs

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique du Gabon entre le mercredi 22 et le jeudi 23 décembre 2021. Celle-ci fait état de 831 nouveaux cas positifs officiellement comptabilisés durant ces deux jours sur 7 258 prélèvements.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a dévoilé une nouvelle situation épidémiologique du pays. Les chiffres présentés ont fait état de 831 nouveaux cas positifs sur l’ensemble du territoire national. « Nous avons enregistré 831 nouveaux cas positifs sur 7 258 tests réalisés, soit un taux de positivité de 11.4%% », a précisé le copil-coronavirus dans son communiqué.

Le taux de positivité du pays est largement en hausse contrairement aux dernières semaines où on a connu une situation d’accalmie. Ce qui pourrait confirmer les craintes émises par le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong concernant l’arrivée d’une quatrième vague avec le variant Omicron. Une recrudescence de cas positifs qui peut s’expliquer par la négligence des gestes barrières par de nombreux concitoyens vaccinés.

Selon le Copil-coronavirus, on compte 28 personnes hospitalisées dont 10 en réanimation pour détresse respiratoire. Concernant les cas actifs, 2 111 cas sont enregistrés sur l’ensemble du territoire national. Sur le front des guérisons, on compte 251 nouvelles rémissions. Selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus, un nouveau décès a été enregistré à Libreville.