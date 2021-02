Covid-19: 825 cas actifs recensés par le Copil-Coronavirus

Dans son bilan épidémiologique du mercredi 10 février 2020, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) recense 825 personnes contaminées à la Covid-19 qui ne sont toujours pas considérées comme guéries.

Les chiffres livrés par le Copil-coronavirus au Gabon font état de 335 nouvelles contaminations à la Covid-19, portant le nombre total de cas testés positifs à 12 171. Le pays enregistre tout de même 237 rémissions, portant le nombre total de personnes guéries à 11 275. Aucun nouveau décès n’est survenu ces dernières 48 heures, le pays en dénombre 71 à ce jour.

Sachant que le nombre cumulatif des cas inclut les cas actifs, les personnes rétablies et les décès, il en ressort que le Gabon compte à ce jour 825 cas actifs de Covid-19. Il est considérablement en hausse comparativement à la date du 14 janvier 2021 où le Gabon recensait encore 156 cas actifs.

Des 825, 422 cas actifs sont répartis dans l’Estuaire, l’Ogooué Maritime recense 336 cas, suivi par le Haut Ogooué qui enregistre 58 cas actifs. On compte 7 cas actifs dans le Moyen Ogooué et 2 cas dans l’Ogooué Ivindo. De ce groupe, 67 personnes sont actuellement hospitalisées suite à la Covid-19 et 22 se trouvent en réanimation.