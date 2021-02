Covid-19: 79 patients en hospitalisation et 18 en réanimation

Le bilan du lundi 15 février 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 79 patients en hospitalisation et 18 en réanimation. Cette pandémie qui secoue la planète depuis un peu plus d’un an connaît ces dernières semaines une résurgence au Gabon avec le variant britannique sur 1 des 60 prélèvements effectués et analysés au Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF).

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon comptabilise dans son communiqué d’hier 79 hospitalisations sur l’ensemble du territoire et 18 patients en réanimation. Le nombre de personnes qui font la maladie ne cesse de croître malgré les restrictions du gouvernement annoncées le 23 janvier dernier et renforcées le vendredi de la semaine écoulée au lendemain du discours du président de la République Ali Bongo Ondimba.

A en croire le dernier bilan de la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon le 3 février dernier, seulement 33 personnes étaient hospitalisées et seulement 11 étaient en réanimation. Deux semaines plus tard, le nombre de personnes traitées en ambulatoire est passé à 79 et celui des patients en réanimation à 18. Soit une augmentation de 46 cas en hospitalisation et 7 cas pris en charge en réanimation.

Des précisions chiffrées du Copil-Coronavirus qui doivent interpeller aussi bien les autorités sanitaires et sécuritaires, que les populations qui, malgré le caractère coercitif des mesures de riposte contre la pandémie édictées par le gouvernement lors de la dernière conférence de presse du 12 février 2021 continuent, selon le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda elle-même à se comporter de façon « désinvolte face à la pandémie en dépit des nombreux messages de sensibilisation délivrés ces dernières semaines ».

Si l’attitude des populations n’est pas irréprochable, il faut tout de même fustiger le mutisme du gouvernement sur les différents appels lancés en faveur de la fermeture des frontières, notamment l’interdiction des vols Air France à l’origine de l’importation du cas zéro le 12 mars 2020 et d’Ethiopian Airlines dont le plus grand contingent de contaminations a été recensé par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon.