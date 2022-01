Covid-19: 575 nouveaux cas positifs sur 6 369 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique du Gabon entre le mercredi 5 et jeudi 6 janvier 2022. Celle-ci fait état de 575 nouveaux cas positifs officiellement comptabilisés durant ces deux derniers jours sur 6 369 prélèvements.

Dans son bilan rendu public ce vendredi 7 janvier 2022 dans la nuit, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus fait état de 575 nouveaux cas positifs supplémentaires recensés en l’espace de 48 heures. « Nous avons enregistré 575 nouveaux cas positifs sur 6 369 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9% », a indiqué le Copil-coronavirus.

Bien qu’en baisse par rapport à la période entre le 1er et le 4 janvier, ces chiffres dénotent une circulation active du virus à travers le pays. On parle désormais de quatrième vague de contaminations au Gabon et le gouvernement envisage désormais de lancer l’administration de la troisième dose de vaccin dans le cadre de l’intensification de la riposte contre le covid-19.

En matière de prise en charge, on compte 46 personnes hospitalisées dont 19 admises en réanimation pour détresse respiratoire. 357 nouvelles personnes ont guéri du covid-19. Cependant, le pays déplore 1 nouveau décès à Libreville imputable au covid-19.