Covid-19: 5 nouveaux cas positifs sur 326 personnes testées

Le Covid-19 semble plus que jamais appartenir à un passé récent. C’est du moins ce que révèle la situation épidémiologique du 9 au 16 novembre 2022 qui démontre que seules 5 personnes ont été positives sur un total de 326 tests réalisés.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique dans la période allant du 9 novembre au 16 novembre 2022. Le moins que l’on puisse dire c’est que la tendance de contamination est baissière.

En effet, seulement 5 personnes ont été testées positives au covid-19 sur 326 personnes testées. Ainsi donc, à défaut d’être éradiquée, la pandémie de covid-19 tend à être contrôlée. Et ce d’autant plus que ces 5 nouvelles contaminations ne portent le nombre total de cas actifs à 175 sur toute l’étendue du territoire dont 2 personnes en hospitalisation et aucun cas en réanimation.

La cartographie des incidences de contaminations démontre que seules les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, du Haut-Ogooué,de l’Ogooué-Ivindo. Aussi, depuis le cas zéro, ce sont 48 972 cas positifs dont 48 491 guérisons contre seulement 306 décès au total. Nonobstant, il est judicieux de rappeler que le Covid-19 demeure d’actualité.