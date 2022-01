Covid-19: 470 nouveaux cas positifs sur 3 328 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a dévoilé un nouveau bilan sur la situation épidémiologique du pays. De ce rapport, on retient que le Gabon a officiellement recensé 470 nouveaux cas positifs le weekend écoulé sur 3 328 personnes testées sur l’ensemble du territoire national.

Les nouvelles contaminations au covid-19 sont toujours à la hausse au Gabon. Dans son bilan qui tient compte des journées du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022, le Copil-coronavirus a dévoilé 470 nouveaux cas positifs sur 9 238 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,1%. Des chiffres toutefois inférieurs à ceux rendus publics les jours antérieurs.

Bien que préoccupante, la situation épidémiologique semble s’améliorer, au regard des indicateurs épidémiologiques régulièrement rendus publics par le Copil-Coronavirus. Outre la courbe des nouvelles contaminations qui fléchit, les hospitalisations stagnent. Durant le weekend écoulé, le Gabon comptait 43 patients admis en hospitalisation contre 18 en réanimation. Entre mercredi 5 et jeudi 6, le pays comptait 46 hospitalisations pour 19 patients en réanimation, et 46 hospitalisations pour 16 patients admis en réanimation pour détresse respiratoire entre lundi 3 et mardi 4 janvier.

Pour rappel, le Gabon fait actuellement face à la quatrième vague de covid-19. Le gouvernement a annoncé la présence du variant omicron dans le pays. Toutefois, la proportion de prélèvements positifs suspectée d’être liée à ce variant n’a toujours pas été définie à ce jour au niveau national.