Covid-19: 439 nouveaux cas positifs et un décès

Le Gabon a encore enregistré un lourd bilan en début de semaine, soit entre le lundi 18 et mardi 19 octobre 2021. Selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), 439 nouvelles personnes ont été diagnostiquées positives au covid-19 et 1 personnes a perdu la vie à la suite d’une contamination.

Le point sanitaire de ce début de semaine vient d’être rendu public par le Copil-coronavirus. 439 nouveaux cas positifs sur 9 384 prélèvements ont été confirmés dans le pays, dont 391 essentiellement recensés à Libreville, l’épicentre du virus. Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 3 633 le nombre total de cas positifs avérés depuis le vendredi 1er octobre dernier.

Le pays a par ailleurs déploré, dans cette même période, 1 nouveau décès survenu à Libreville des suites du covid-19. Un décès qui vient s’ajouter à ceux déjà recensés depuis le début de ce mois d’octobre et qui porte à ce jour, le bilan de morts à 29, seulement pour le compte de ce même mois. En ce qui concerne le nombre total des personnes ayant succombé au covid-19 depuis sa survenue en mars 2020, il s’établit à 219, selon la surveillance épidémiologique du Copil-Coronavirus.

S’agissant de la prise en charge, on compte 168 nouvelles guérisons. 101 personnes sont actuellement hospitalisées dont 22 en réanimation pour détresse respiratoire. On compte 5 883 cas actifs sur l’ensemble du territoire national.