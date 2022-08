Covid-19: 43 nouveaux cas positifs sur 1764 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a rendu public récemment le point sur la situation épidémiologique dans la période allant du mercredi 4 au mercredi 10 août 2022. En effet, ledit rapport fait état de 43 nouveaux cas testés positifs à la covid-19 sur 1 764 tests réalisés soit un taux de positivité de 2,4%.

Les cas de contamination liés à la Covid-19 au Gabon semblent de plus en plus diminuer depuis quelques semaines. En effet, les derniers chiffres rendus publics par le copil coronavirus révèlent que 43 personnes ont été testées positives à la covid-19, sur 1 764 tests réalisés. Des chiffres inférieurs à ceux du point épidémiologique précédent qui faisait état de 81 nouveaux cas positifs sur l’étendu du territoire national.

Ces nouvelles données compilées par le Copil-Coronavirus indiquent que ces cas de contamination sont répartis respectivement dans 3 provinces du pays. Il s’agit de la province de l’Estuaire, l’Ogooué-Maritime,et celle du Haut-Ogooué avec respectivement 24 ,18 , et 1 cas positifs. Les autres provinces quant à elles sont réparties au vert et ne compte plus des cas actifs à la Covid-19 à ce jour selon la cartographie des cas actifs.

Selon le nouveau point épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus , sur 1612 512 tests réalisés, le Gabon a enregistré 48 635 cas positifs, dont 404 cas actifs avec 47 925 guérisons,et 306 décès,. La lutte contre la Covid-19 reste d’actualité, il est important de toujours respecter et appliquer les mesures barrières.

Geneviève Dewuno