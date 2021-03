Covid-19: 405 nouvelles contaminations contre 207 guérisons

Le point sur la situation épidémiologique de ce mercredi 3 mars 2021 fait état de 405 nouveaux cas testés positifs et 207 nouvelles guérisons. Selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le Gabon est encore dans la phase haute de la deuxième vague de la pandémie.

Voilà qui vient situer l’opinion sur la situation épidémiologique actuelle. Avec 405 nouvelles contaminations au coronavirus, portant le nombre total des cas testés positifs depuis le début de la pandémie au Gabon en mars 2020, à 15 254, le Copil-coronavirus met en garde la population. « Nous sommes encore dans la phase haute de la seconde vague. La vigilance doit être maintenue par le respect des gestes barrières », a indiqué le Copil-coronavirus. Des propos par ailleurs réitérés par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, lors de sa conférence de presse animée ce mercredi sur la situation épidémiologique.

En ce qui concerne la prise en charge, le Gabon enregistre 207 nouvelles guérisons, portant ainsi le nombre total des personnes remises du coronavirus à 13 495. Le nombre de cas actifs, c’est-à-dire le nombre de personnes pas encore guéries est passé de 1474 lundi 1er mars dernier à 1671 ce mercredi 3 mars 2021. Soit une hausse de 197 cas actifs en 48 heures seulement. Un chiffre non négligeable, compte tenu notamment du nombre de nouvelles contaminations quotidiennes toujours importantes et du nombre sans cesse grandissant des personnes qui passent de vie à trépas, du fait de la Covid-19.

Pour faire face à cette vague de contaminations, les autorités recommandent le respect strict des gestes barrières. Il s’agit entre autres de porter un masque dans les lieux et espaces publics ; se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique et respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre).