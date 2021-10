Covid-19: 4 nouveaux décès en 48 heures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ces vendredi 8 et dimanche 10 octobre 2021, la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rapporté 4 nouveaux décès dont 3 à Libreville et 1 à Oyem. Des chiffres qui portent le nombre des personnes ayant succombé au covid-19 depuis le début de ce mois d’octobre à 15.

Durant le week end écoulé, les données épidémiologiques du Copil-Coronavirus ont fait état de 4 nouveaux décès au Gabon dont 3 enregistrés à Libreville où le nombre de cas actifs s’établit à 4 272. Des statistiques qui démontrent un taux de mortalité en forte augmentation ce mois d’octobre comme ce fut le cas au mois de septembre où le pays a comptabilisé 24 décès imputables au covid-19 au total.

Le nombre de nouvelles contaminations oscille toujours entre 350 et 600. Chaque deux jours le pays enregistre une moyenne de 3 décès. Le nombre de nouvelles guérisons (133) est encore largement inférieur aux nouveaux cas positifs régulièrement recensés. Quant au nombre d’hospitalisations (90) en raison de complications liées au covid-19, il continue également d’être en hausse.

Ces pertes en vies humaines soulignent une situation « extrêmement préoccupante » qui a particulièrement alerté les autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a récemment instruit le chef du gouvernement par ailleurs présidente du Comité du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon « d’ajuster notre stratégie de riposte », a-t-il précisé lors de leur séance de travail.