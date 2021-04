Covid-19: 3793 hommes vaccinés contre seulement 1060 femmes

Au Gabon, les dernières données rendues publiques par le Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) montrent que les femmes sont beaucoup moins enclines à la vaccination que les hommes. La situation vaccinale fait état de 3793 hommes vaccinés contre seulement 1060 femmes.

Sur 4853 personnes éligibles ayant déjà reçu au moins une première injection du vaccin à ce jour, on compte 3793 hommes contre 1060 femmes. Les chiffres traduisent une situation vaccinale foncièrement masculine, les hommes étant trois fois plus volontaires à la vaccination que les femmes.

Mais comment expliquer cette faible adhésion des femmes à la vaccination? Interrogées, plusieurs femmes ont évoqué les effets prétendument indésirables du vaccin sur leur santé, certaines craignant même des effets à long terme sur leur fertilité par exemple. « Je n’ai pas encore enfanté, je ne sais pas ce que ce vaccin pourra causer dans mon organisme plus tard. Donc, non, je ne me ferai pas vacciner », a indiqué JMJ, une jeune femme de 25 ans employée dans une entreprise de la place.

Notons que, l’administration de la deuxième dose du vaccin, comme recommandé par le Plan national de vaccination, a débuté. 67 personnes à ce jour ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin Sinopharm. La deuxième phase de la vaccination a également débuté ce mardi 13 avril 2021 à Port Gentil, dans la province de l’Ogooué Maritime, dans laquelle 74 personnes ont été inoculées au Centre hospitalier régional de Ntchengué.