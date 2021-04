Covid-19: 371 cas positif contre 229 guérisons

Ce vendredi 09 avril 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, le bilan fait état de 371 cas positifs à la Covid-19 contre 229 nouvelles guérisons.

En effet, selon le bilan épidémiologique de ce vendredi 09 avril 2021, le Copil-Coronavirus a enregistré 371 nouveaux cas confirmés positifs à la Covid-19 contre 229 nouvelles guérisons sur le territoire national. Portant ainsi le nombre total de cas confirmés à 20 636 contre 17 456 guérisons.

En ce qui concerne les hospitalisations, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) enregistre 74 personnes hospitalisées dont 20 en réanimation pour détresse respiratoire. Le nombre de décès étant de 03 personnes à Libreville.

Face à un bilan de contamination qui semble stagner, le gouvernement préconise le respect des mesures barrières. Il s’agit notamment du port du masque dans les lieux et espaces publics; se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ; respecter la distanciation sociale; en cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir et le jeter immédiatement.