Covid-19: 37 cas et une tendance baissière définitivement effective

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce vendredi 28 août 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Le bilan épidémiologique s’élève donc à 37 nouvelles contaminations pour 121 guérisons, portant ainsi à 7187, le nombre de personnes guéries depuis le début de la pandémie dans le pays.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations des derniers jours sont considérablement en baisse. Le Gabon enregistre ainsi, l’un de ses plus bas chiffres depuis plusieurs mois à savoir 37 nouveaux cas testés positifs.

Les données relatives aux prélèvements massifs et actifs de ce vendredi 28 août 2020, font état de 37 nouveaux cas en 72H sur toute l’étendue du territoire, répartis dans 4 provinces. L’Estuaire et le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué et l’Ogooué Maritime. Ainsi, l’Estuaire enregistre 9 nouveaux cas positifs, soit un total de 6055 cas positifs. La province du Haut-Ogooué pour sa part compte 6 nouveaux cas soit un total de 1095 cas. Le Moyen-Ogooué compte pour 1 cas et totalise 414 testés positifs. L’Ogooué Maritime, 21 nouveau cas soit un total de 438 cas.

Concernant la prise en charge, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a tenu à informer l’opinion de ce que seules « 30 personnes sont hospitalisées ». 2 patients par ailleurs sont toujours en réanimation comme ce fut déjà le cas au lors du dernier bilan. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 121.

Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus enregistre 8 505 contaminations depuis l’arrivée de la pandémie au Gabon dont 7187 personnes guéries, 53 décès, 30 personnes hospitalisées et 2 patients en réanimation.

Des chiffres qui font présumer la tendance baissière et qui pourrait peut être conduire le gouvernement à alléger davantage les mesures barrières et dans le même temps, penser au déconfinement du « Grand Libreville ».