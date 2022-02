Covid-19: 356 nouvelles guérisons et seulement 14 nouveaux cas

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au Gabon le nombre de nouvelles guérisons de la covid-19 dépasse désormais considérablement les nouvelles contaminations régulièrement recensées à travers le pays. Dans sa situation épidémiologique du lundi 21 au mardi 22 février 2022, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a fait état de 356 nouvelles guérisons contre seulement 14 nouveaux cas positifs.

La courbe de nouvelles contaminations au covid-19 a considérablement régressé dans le pays et celle des nouvelles rémissions s’est considérablement améliorée. Au regard des chiffres rendus publics par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus, on peut aisément émettre des conclusions: la quatrième vague de contaminations annoncée en décembre dernier est derrière nous.

Ce constat est d’autant plus conforté par le nombre de personnes hospitalisées et celui des personnes admises en réanimation pour détresse respiratoire. Ces indicateurs épidémiologiques affichent respectivement 1 et 0 au compteur. Hormis la province de l’Estuaire, le pays est quasiment passé au vert. Toute chose qui démontre la faible circulation du virus sur l’étendue du territoire national.