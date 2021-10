Covid-19: 354 nouveaux cas positifs pour 5 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a dévoilé un nouveau bilan sur la situation épidémiologique du pays. Ainsi, sur la période du lundi 25 au mardi 26 octobre 2021, on retient que le Gabon a officiellement recensé 354 nouveaux cas positifs sur 9 334 personnes testées sur l’ensemble du territoire national. Le pays déplore à nouveaux 5 nouveaux décès, portant le bilan actuel du mois d’octobre à 45 morts.

Les nouvelles contaminations au covid-19 sont toujours à la hausse au Gabon. Le Copil-coronavirus a recensé 354 cas supplémentaires sur 9 334 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,8%. L’Estuaire reste en tête de liste en termes de contamination avec 282 nouveaux cas positifs sur 8 476 prélèvements effectués à Libreville en deux jours.

S’agissant des décès, 5 nouvelles pertes en vies humaines liées au covid-19, essentiellement à Libreville, ont été enregistrées durant cette même période. Soit entre le lundi 25 au mardi 26 octobre dernier. Des décès qui viennent s’ajouter à ceux déjà recensés depuis le début du mois d’octobre et qui portent à ce jour, le bilan des morts à 45, seulement pour le compte du mois d’octobre, selon la surveillance épidémiologique du Copil-Coronavirus.

Au total, selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus, au Gabon 1, 314 millions de tests ont déjà été réalisés. De ces prélèvements, 35 252 cas positifs ont été recensés. 28 784 personnes ont déjà guéri d’une éventuelle contamination au covid-19 et 235 ont succombé à la maladie. À l’heure actuelle, on dénombre un peu plus de 6 233 cas actifs.