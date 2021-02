Covid-19: 331 cas positifs contre 299 guérisons

C’est ce qui ressort du bilan épidémiologique de ce lundi 22 février 2021, rendu public par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Ainsi, sur un échantillon de 6 803 prélèvements effectués le pays a enregistré 331 nouveaux cas positifs à la Covid-19, contre 299 guérisons.

La situation épidémiologique sanitaire montre que le Coronavirus continue de circuler de manière active dans le pays. Le bilan fait état de 331 nouvelles contaminations recensées ces dernières 48 heures sur 6 803 prélèvements, soit un taux de positivité de 4,8%, portant ainsi le nombre total des cas testés positifs à 13 884, dont 3 136 cas positifs recensés seulement depuis le début de ce mois de février.

Les nouvelles contaminations concernent 5 provinces. l’Estuaire, comme toujours, concentre la part la plus importante des infections avec 204 nouveaux cas positifs recensés à Libreville. Dans le Haut Ogooué, ce sont Franceville (54 nouveaux cas) et Moanda (6 nouveaux cas) qui constituent les principaux clusters. Les autres provinces affectées restent l’Ogooué Maritime(65), le Moyen Ogooué (1 nouveau cas) et le Woleu-Ntem avec 1 nouveau cas enregistré à Bitam.

S’agissant de la prise en charge, la surveillance épidémiologique rendue publique par le Copil-Coronavirus dans son communiqué datant de ce lundi 22 février 2021, rapporte 299 nouvelles guérisons ces dernières 48 heures. Il faut dire que les chances de guérison des personnes contaminées à la Covid-19 sont élevées.

Il convient de rappeler que pour freiner la propagation du virus et diminuer le taux d’incidence de cette pandémie, le strict respect des mesures barrières en vigueur est de mise. Il s’agit du port du masque dans les lieux et espaces publics, du lavage des mains, du respect de la distanciation physique tout en évitant de se saluer en se serrant les mains, entre autres.