Covid-19: 330 nouveaux cas répartis sur l’ensemble du territoire

Le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a rendu public son bilan sur la situation épidémiologique du pays au vendredi 26 février 2021. Les chiffres font état de 330 nouvelles contaminations à la Covid-19, portant ainsi le nombre total des cas testés positifs à 14 564.

C’est le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, qui l’a annoncé ce vendredi lors de sa conférence de presse sur la situation épidémiologique. Le Gabon vient d’enregistrer 330 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur un échantillon de 8166 prélèvements. Soit un taux de positivité de 4% sur toute l’étendue du territoire, puisque le nombre de cas actifs se compte désormais sur l’ensemble des 9 provinces du pays avec un premier cas détecté dans l’Ogooué Lolo.

Selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, « le taux de positivité reste élevé mais se stabilise ». Il a par ailleurs laissé entendre que le pic de cette deuxième vague de l’épidémie est en passe d’être atteint. « Ces premiers résultats nous laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines (…) Depuis le début de la pandémie, février 2021 aura été le mois le plus critique », a-t-il dit.

Qu’à cela ne tienne, avec un total de 14 564 cas testés positifs à la Covid-19 dont 1 338 cas actifs à ce jour, l’observation et l’appropriation des mesures barrières pour enrayer la propagation de Covid-19 restent de mise pour se protéger et protéger les personnes vulnérables.