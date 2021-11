Covid-19 : 316 nouveaux cas positifs et 5 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a dévoilé un nouveau bilan sur la situation épidémiologique du pays. Ainsi, sur la période du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2021, on retient que le Gabon a officiellement recensé 316 nouveaux cas positifs sur 9 101 personnes testées sur l’ensemble du territoire national. Le pays déplore à nouveaux 5 nouveaux décès, portant le bilan tptal du mois d’octobre à 54 morts, le plus mortel.

Le mois d’octobre a rendu son verdict. Un mois éprouvant qui a confirmé la troisième vague de contaminations au Gabon. Chaque deux jours, les points épidémiologiques publiés par le Copil-Coronavirus faisaient état de nouveaux cas positifs qui oscillent entre 300 et 500 cas. Le Week-end dernier, soit le dernier rapport épidémiologique du mois d’octobre, les autorités sanitaires ont publié 316 nouvelles contaminations.

Les décès ont particulièrement marqué ce mois d’octobre 2021. 54 personnes ont officiellement perdu la vie au Gabon à la suite d’une contamination au covid-19, selon les données cumulées du Copil-coronavirus. C’est probablement le mois le plus mortel depuis le début de l’épidémie au Gabon en mars 2020. Deux fois plus mortel que les mois de mars (28) et septembre (24) dernier.

Sur le front de la prise en charge, on compte toutefois 189 nouvelles guérisons. Une centaine (105) de personnes est encore hospitalisée, dont 27 admis en réanimation pour détresse respiratoire. Selon le Copil-coronavirus, le pays compte encore un peu plus de 6 519 cas actifs.