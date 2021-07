Covid-19: 31 nouveaux cas sur 5 814 tests réalisés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), ce vendredi 9 juillet 2021, la situation épidémiologique du Gabon a rapporté 31 nouveaux cas positifs sur 5 814 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.5% sur l’ensemble du territoire national .

L’information a été rendue publique par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus dans son bilan régulier. Les chiffres présentés ce 9 juillet font état de 31 nouvelles contaminations au Covid-19 portant le nombre total de cas positifs recensés dans le pays à 25 164 depuis l’irruption du virus en mars 2020.

Le taux d’incidence est toujours inférieur à 1%. La courbe de contamination est plus ou moins stable. Les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué sont toujours hors de danger avec 0 cas actifs à ce jour. La province de l’Estuaire, considérée comme la province la plus touchée du pays avec 17 339 cas positifs recensés depuis l’avènement du virus, arrive à garder la tête hors de l’eau. l’Estuaire ne compte actuellement que 28 cas actifs au covid-19.

S’agissant de la prise en charge, le Copil-Coronavirus « a enregistré 21 personnes hospitalisées dont 11 en réanimation pour détresse respiratoire, 44 nouvelles guérisons », a précisé le rapport. Le pays déplore toutefois, un (1) nouveau décès imputable au covid-19 à Libreville.