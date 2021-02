Covid-19: 288 nouvelles contaminations contre 216 guérisons

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a comptabilisé ce lundi 15 février 2021, sur l’ensemble du territoire national 288 nouvelles contaminations contre 216 guérisons. Des nouvelles contaminations dénombrées dans un contexte où la détection du variant britannique par le Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) inquiète aussi bien les autorités que les populations.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué daté du lundi 15 février 2021, parvenu à Gabon Media Time que « sur les 4 890 prélèvements effectués, nous avons enregistré 288 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 5.9% ». Le 3 février dernier, le pourcentage de nouvelles contaminations sur les prélèvements effectués était de 3,1%.

Le Gabon connaît une hausse constante de cas positifs à la Covid-19 depuis le début du 4ème trimestre de l’année écoulée. De 190 cas positifs en octobre, le pays a connu 246 en novembre et 346 en décembre. Ce mois de février 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus recense déjà 1040 cas actifs à la Covid-19 sur l’ensemble du territoire.



Le bilan épidémiologique des 48 dernières heures fait état de 288 nouveaux cas positifs répartis sur 6 provinces à savoir 224 à Libreville dans la province de l’Estuaire, 14 à Franceville et 3 à Moanda dans le Haut-Ogooué, 2 à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué , 6 à Makokou et un à Mekambo dans l’Ogooué-Ivindo, un à Lastourville dans l’Ogooué-Lolo et 37 à Port-Gentil dans l’Ogooué-Maritime.