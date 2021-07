Covid-19: 27 nouveaux cas positifs sur 7 650 tests réalisés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon a enregistré ce mercredi 7 juillet 2021 27 nouvelles contaminations de covid-19 sur un échantillon de 7650 prélèvements effectués ces dernières 48 heures. Le taux de positivité est estimé à 0.3% selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus).

Selon les derniers chiffres rapportés par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus sur la situation épidémiologique du pays, le Gabon a comptabilisé mercredi dernier, 27 nouveaux cas positifs. Cette nouvelle donnée porte ainsi le nombre total de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie au Gabon à 25 133 cas positifs.

La décrue du nombre de contaminations à la pandémie de covid-19 se poursuit au Gabon. Le taux de positivité est désormais estimé à 0,3 %. Le virus est de moins en moins présent dans les villes du pays, comme en témoigne le bilan du Copil-Coronavirus qui estime à 118, le nombre de cas actifs (le nombre de personnes encore aux prises avec covid-19)dans le pays.

S’agissant de la prise en charge, on compte 36 nouvelles guérisons de covid, portant le nombre total des rémissions à 36. Le nombre d’hospitalisation et celui des personnes admises en réanimation sont en restés inchangés à 16 et 9 respectivement.