Covid-19: 27 nouveaux cas positifs sur 1 209 personnes testées

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a rendu public le point sur la situation épidémiologique dans la période allant du Dimanche 29 au mardi 31 mai 2022. Ce dernier fait état de 27 nouvelles personnes testées positives à la covid-19 sur 1209 tests réalisés dont 61 cas actifs.

Le Gabon a été retiré de la liste OMS des pays à risque, entraînant la levée de la totalité des mesures restrictives de liberté, le coronavirus semble toujours présent dans le pays. C’est ce que révèlent les derniers chiffres rendus publics par le copil-coronavirus. Il en ressort ces 3 derniers jours, 27 nouveaux cas positifs à la covid ont été enregistrés, sur 1209 tests réalisés soit un taux de positivité de 2,2%.

Ces 27 nouvelles contaminations rapportées dans ledit bilan portent le nombre total de cas actifs à 61. Notant que ces cas sont répartis entre la province de l’Estuaire, la province de la Ngounié et celle de l’Ogooué-Maritime avec respectivement 25, 1 et 1 cas. Les autres provinces quant à elles demeurent au vert selon la cartographie des cas actifs et ne comptent plus aucun cas actif à la covid-19 à ce jour.

Selon le nouveau point épidémiologique du Copil-Coronavirus, sur 1 597 933 tests réalisés, le Gabon a enregistré 47 677 cas positifs, dont 61 cas actifs avec 47 312 guérisons et 304 décès .Pour rappel, il est important de toujours respecter et appliquer les mesures barrières afin de se protéger contre la Covid-19.