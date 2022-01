Covid-19: 253 nouveaux positifs et deux décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis le début de ce mois de janvier 2022, les nouvelles contaminations au covid-19 connaissent une baisse progressive. La situation épidémiologique du week end écoulé, soir du 14 au 16 janvier dernier, a fait état de 253 nouveaux positifs, contre 346 précédemment recensés. Le pays déplore toutefois 2 nouveaux décès.

253 nouveaux cas positifs au covid-19 ont été signalés par le Comité de pilotage, du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (Copil-coronavirus) le weekend dernier. Selon la répartition des contaminations, ces nouveaux cas ont été enregistrés essentiellement dans sept provinces du pays. Il s’agit de l’Estuaire (126), du Moyen-Ogooué (1), la Ngounié (2), l’Ogooué-Ivindo (2), l’Ogooué-Lolo (3), de l’Ogooué-Maritime (111) et du Woleu-Ntem (8).

La plupart des indicateurs épidémiologiques connaissent une baisse. Mais la quatrième vague de contaminations annoncée le 28 décembre 2021 par le ministère de la Santé n’est pas encore derrière nous. Outre les nouveaux cas positifs, les hospitalisations aussi diminuent progressivement, passant de 32 cas précédemment à 28 personnes sont encore hospitalisées et 10 personnes en réanimation pour détresse respiratoire. On déplore encore 2 décès au covid-19 pour détresse respiratoire. Il convient donc de rester prudent et de continuer à respecter les gestes barrières