Covid-19: 228 nouveaux cas positifs pour 4 décès à Libreville

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a recensé 273 nouveaux cas positifs au Gabon entre le mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021. De cette donnée, on compte 228 cas enregistrés uniquement à Libreville. Ce qui démontre encore une circulation active du virus qui n’est pas sans conséquence, puisque la capitale gabonaise a déploré durant la même période 4 nouveaux décès dus au covid-19.

Les nouvelles contaminations au covid-19 sont toujours à la hausse au Gabon, Libreville la capitale du pays demeure l’épicentre des contaminations. Entre mercredi et jeudi dernier, la surveillance épidémiologique du Copil-Coronavirus a recensé au total 273 nouveaux cas positifs sur 7 100 tests réalisés. 228 cas ont été principalement diagnostiqués à Libreville, toute chose qui confirme une circulation active du virus dans la Capitale.

Cette circulation active est par ailleurs confortée par la létalité élevée dans la ville. En effet, entre mercredi 27 et jeudi 28 octobre dernier, Libreville a encore recensé 4 nouveaux décès survenus à la suite d’une contamination au covid-19. Des pertes en vies humaines qui viennent s’ajouter à celles déjà recensées depuis le début de ce mois d’octobre à travers le pays et qui portent à 49, le bilan actuel de décès pour le mois dudit mois. Sans aucun doute, le mois le plus meurtrier depuis le début de l’épidémie.

Pour contenir l’évolution de l’épidémie, le gouvernement continue de miser sur la vaccination de masse des populations. D’ailleurs d’une démarche volontaire « fortement encouragée », le gouvernement semble insidieusement migrer vers une vaccination obligatoire pour tous en augmentant de façon fulgurante les prix des tests PCR normal et VIP. Son but? Améliorer la couverture vaccinale du pays.