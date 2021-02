Covid-19: 22 cas positifs et 500 cas contacts à Michel Montaigne

L’information a été rendue publique par le ministre de la Santé, le Dr.Guy Patrick Obiang Ndong lors de la conférence gouvernementale sur la situation épidémiologique du vendredi 12 février 2021. A cette occasion, il a révélé que le lycée Michel Montaigne était l’établissement le plus touché avec 22 cas positifs confirmés et 500 cas contacts.

Cette rencontre avec les hommes et femmes de la presse était l’occasion de faire le point de la situation épidémiologique au sein des établissements scolaires du pays frappés ces dernières semaines par des cas de contamination. Ainsi, selon les données livrées par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong le lycée Michel Montaigne arrive en tête des établissements les plus touchés par le virus.

En effet, l’établissement enregistre 22 cas positifs et un peu plus de 500 cas contacts. Chose curieuse toutefois, on constate que sur les 500 cas contacts du lycée Michel Montaigne, et les 22 cas positifs, seulement 8 alertes ont été données. Un fait qui laisse croire que les responsables de cet établissement n’auraient pas jugé utile d’en informer les autorités compétentes afin de procéder à une rapide prise en main de la situation et diminuer ainsi le risque de contamination.

Au regard des éléments qui précèdent, nous sommes en droit de nous demander ce qu’il en est des autres établissements. Car, si Michel Montaigne comptabilise plus de 500 cas contacts, qu’en est-il de nos établissements publics dans lesquels les effectifs par classe sont pléthoriques et les gestes barrières ne sont pas souvent respectés?

Andy Marvine Nze