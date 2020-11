Covid-19: 2 nouveaux décès à Libreville

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce lundi 9 novembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Deux nouveaux décès dus à la Covid-19 qui portent à 57 le nombre de pertes en vie humaine au Gabon depuis le début de la pandémie.

Deux nouveaux décès, c’est l’information fondamentale du récent bilan de la surveillance épidémiologique réalisée par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon. Un bilan qui s’alourdit donc alors que le pays et les hommes engagés dans cette lutte contre cet ennemi invisible ont, pendant plusieurs mois, mis tout en œuvre pour freiner les pertes en vie humaine.

Avec ces 4 nouveaux décès en quelques semaines, une piqûre de rappel pourrait-on dire, les populations gabonaises doivent à nouveau prendre conscience, notamment celles qui avaient baissé de vigilance, du taux de létalité de cette pandémie qui sévit avec violence en Europe et aux Etats unis.

Gageons que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le professeur Romain Tchoua avec eux les équipes du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon redoubleront d’efforts afin d’amoindrir le nombre de décès dus à la covid-19 dans notre pays. La vigilance doit plus que jamais faire partie des réflexes des populations.