Covid-19: 2 nouveaux cas positifs sur 331 tests réalisés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré un nouveau point de la situation épidémiologique. De ce dernier, il ressort 2 nouvelles contaminations au covid-19 enregistrés sur 331 tests réalisés entre les journées de lundi 28 et mercredi 30 mars 2022.

« Nous avons enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 331 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,6%. 00 personnes hospitalisées dont 00 en réanimation pour détresse respiratoire, 1 nouvelle guérison et 00 nouveau décès », a rapporté le Copil-Coronavirus dans son point épidémiologique rendu public ce samedi 2 mars 2022, parvenu à Gabon Media Time.

En effet, les 2 nouvelles contaminations rapportées dans ce bilan de fin de semaine portent le nombre total de cas actifs à 17. Des cas encore répartis essentiellement dans 2 provinces du pays, dont l’Estuaire (8) et l’Ogooué-Maritime (9). Les autres provinces sont complètement passées au vert selon la cartographie des cas actifs et ne comptent plus aucun cas actifs à la covid-19 à ce jour.

La lutte contre la covid-19 au Gabon se poursuit avec la vaccination. Les équipes du Comité national de vaccination contre la covid-19 (Copivac) ont lancé, depuis lundi 28 mars dernier, une campagne de vaccination itinérante pour renforcer la couverture vaccinale du pays.