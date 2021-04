Covid-19: 196 nouveaux cas positifs sur 10 671 personnes testées

Selon le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) de ce mercredi 21 avril 2021, plusieurs nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19 sur le territoire national. Ainsi, les chiffres font précisément état de 196 cas de contamination sur un échantillon de 10 671 prélèvements, soit un taux de positivité de 1,8%.

Selon le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus, le Gabon comptabilise ce mercredi 21 avril, 196 nouveaux cas positifs à la Covid-19 recensés ces dernières 48 heures sur le territoire national. Le taux de positivité est estimé à 1,8% sur 10 671 tests réalisés.

Avec l’arrivée récente des variants brésilien et sud-africain au Gabon, les chiffres liés à la covid-19 sont toujours à la hausse. L’Estuaire demeure la province la plus touchée par la pandémie avec, à elle seule, 150 nouveaux cas positifs à ce jour, suivie de l’Ogooué-Maritime avec 20 nouveaux cas et le Moyen-Ogooué avec 16 nouveaux cas.

Comptant sur les vaccins anti-covid-19 pour tenter de réduire au maximum les risques de contamination, le gouvernement a lancé sa campagne de vaccination nationale massive le 23 mars dernier. Celle-ci rencontre une faible adhésion des populations.

Face à cet ennemi invisible, il est impératif de rester vigilant et de continuer à respecter les mesures et gestes barrières édictées pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19.