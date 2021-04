Covid-19: 174 nouveaux cas sur 6038 personnes testées

Le Gabon a comptabilisé 174 nouveaux cas positifs au cours du weekend écoulé, selon les données rendues publiques par le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ce lundi 19 avril 2021. Des chiffres en baisse comparés aux données rapportées depuis plusieurs jours déjà mais qui ne permettent pas de commencer à espérer un retour à la vie normale.

174 nouveaux cas testés positifs sur 6038 prélèvements effectués. C’est un bilan considérablement en baisse par rapport à ceux rendus publics la semaine dernière: vendredi 16 avril (292), mercredi 14 avril (595), lundi 12 avril (335). Mais là encore, il serait trop tôt d’indiquer que les contaminations sont désormais maîtrisées et prétendre à un retour à la vie normale.

Le nombre de cas actifs, c’est-à-dire le nombre de personnes pas encore remises de la contamination à la Covid-19, est établi à 3190 sur l’ensemble du territoire national. La Covid-19 vient de faire 3 nouveaux morts, selon le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus. Le pays déplore en moyenne 1 décès par jour.

Voilà plus d’un an que les mesures d’état d’urgence établies par le gouvernement pour enrayer la Covid-19 au Gabon sont en vigueur. Couvre-feu de 18 heures à 5 heures du matin, port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun, fermeture de plusieurs espaces et structures jugées favorables à la contamination de masse. Une vaccination qui rencontre un faible engouement, notamment des personnes cibles prioritaires. À quand la fin de ce qui apparaît comme un supplice pour la population? A quand le retour à la vie normale?