Covid-19: 174 nouveaux cas positifs et 5 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a dévoilé un nouveau bilan sur la situation épidémiologique du pays. Ainsi, sur la période du mercredi 3 au jeudi 4 novembre 2021, on retient que le Gabon a officiellement recensé 174 nouveaux cas positifs sur 7 275 personnes testées sur l’ensemble du territoire national. Le pays a déploré dans la même période 5 nouveaux décès.

174 nouveaux cas positifs ont été recensés entre mercredi et jeudi dernier sur l’ensemble du territoire national. Entre lundi 1er et mardi 2 novembre, la surveillance épidémiologique rapportait 179 nouvelles contaminations au covid-19. La barre des nouvelles contaminations est enfin passée en dessous de la barre symbolique de 200 cas positifs. Ce seuil n’avait pas été atteint depuis le début du mois de septembre.

S’agissant de décès, le pays a encore enregistré 5 nouvelles pertes en vies humaines dans la période entre le 3 et 4 novembre dernier, dont 4 à Libreville et 1 à Port-Gentil. Entre lundi et mardi, 5 décès avaient également été rapportés. Ce qui porte à 10 le nombre de décès dus au covid-19 déjà recensés en ce mois de novembre.

À ce jour, au total, selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, un peu plus de 1 344 158 tests ont déjà été réalisés. Le pays a enregistré 36 194 cas positifs contre 29 241 guérisons et 254 décès. 6 699 personnes sont toujours considérées comme actives à la maladie.