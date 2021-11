Covid-19: 156 nouveaux cas positifs et 2 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

La situation épidémiologique du pays entre lundi 15 et mardi 16 novembre 2021 a fait état de 156 nouveaux cas positifs au covid-19 sur 7 233. Selon le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le pays a par ailleurs déploré 2 nouveaux décès dus au covid-19.

257 nouveaux cas positifs au covid-19 ont été recensés sur l’ensemble du territoire national en début de semaine. Selon la répartition des contaminations, 91 nouvelles infections sur 5 784 prélèvements avaient été notifiées à Libreville. On comptait 3 nouveaux cas à Franceville et 4 à Moanda. Le Copil-coronavirus rapporte également 1 nouveau cas à Mouila, 5 à Tchibanga, 13 cas positifs à Makokou et 35 à Port-Gentil.

En matière de prise en charge, on note une embellie de la courbe épidémiologique. Avec 6012 cas actifs contre 6 601 en début de mois de novembre, on observe une décrue progressive des hospitalisations (68) et un regain du nombre de nouvelles guérisons (301). Mais avec deux nouveaux décès à Libreville, le covid-19 continue de faire pression.

Une pression que le gouvernement utilise pour justifier ses nouvelles mesures jugées « discriminatoires » qu’il compte mettre en application à travers le pays, à compter du 15 décembre prochain. On parle de l’augmentation du Prix du test PCR à 20 000 FCFA et 50 000 FCFA en VIP, ainsi que l’obligation de présenter un carnet de vaccination ou test PCR négatif pour accéder à certains lieux publics.