Covid-19: 156 nouveaux cas positifs et 2 décès

La situation épidémiologique du pays entre mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 a fait état de 102 nouveaux cas positifs au covid-19 sur 4 993. Selon le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le pays a par ailleurs déploré 3 nouveaux décès dus au covid-19.

102 nouveaux cas positifs au covid-19 ont été recensés sur l’ensemble du territoire national entre mercredi et jeudi. Soit un taux de positivité de 2%, en baisse de 0,1% par rapport à la situation du lundi 15 au mardi 16 novembre dernier. Selon la répartition des contaminations, les principales infections ont eu lieu à Libreville (73 nouveaux cas positifs) et à Port-Gentil (22 nouveaux cas). On compte aussi 2 nouveaux cas positifs à Mouila et à Makokou, 1 nouveau cas à Tchibanga, 1 cas à Oyem et Bitam.

En matière de prise en charge, on note une embellie de la courbe épidémiologique. Avec 5 819 cas actifs contre 6012 cas les jours précédents, on observe une décrue considérable des hospitalisations (49), dont 11 admis en réanimation pour détresse respiratoire. Notons que le bilan précédent faisait état de 68 personnes hospitalisées dont 14 en réanimation. Le nombre de nouvelles guérisons est établi à 292. Libreville a toutefois déploré 3 nouveaux décès.

Le covid-19 continue de faire pression au Gabon. Une pression que le gouvernement utilise pour justifier ses nouvelles mesures jugées « discriminatoires » qu’il compte mettre en application à travers le pays, à compter du 15 décembre prochain. On parle de l’augmentation du Prix du test PCR à 20 000 FCFA et 50 000 FCFA en VIP, ainsi que l’obligation de présenter un carnet de vaccination ou test PCR négatif pour accéder à certains lieux publics.