Covid-19: 14 nouveaux cas positifs sur 683 personnes testées

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a rendu public le point sur la situation épidémiologique dans la période allant du mercredi 7 au mercredi 14 Septembre 2022. Ce dernier fait état de 14 nouvelles personnes testées positives à la covid-19 sur 683 tests réalisés dont 110 cas actifs.

Les cas de contamination liés à la Covid-19 au Gabon ne cessent de baisser ces dernières semaines. En effet, les derniers chiffres rendus publics par le copil coronavirus révèlent que 14 personnes ont été testées positives à la covid-19 sur 683 tests réalisés. Une situation stable en droite ligne avec le rapport épidémiologique de la semaine écoulée.

Preuve qu’à défaut d’être éradiquée, la pandémie tend à être contrôlée. Et ce d’autant plus que ces nouvelles contaminations portent le nombre total de cas actifs à 110 sur tout l’étendu du territoire. La cartographie des incidences de contaminations démontre que seules les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, du Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo sont impactées avec respectivement 3, 8, 2 et 1 cas.

Depuis la découverte du cas zéro le 12 mars 2020 au Gabon, ce sont 1 615 785 de personnes qui ont été testées pour seulement 48 682 cas positifs. Aussi, il est judicieux de préciser que 48 266 personnes ont pu guérir contre 306 décès au total. C’est l’occasion de rappeler que malgré la faible incidence, le Covid-19 reste d’actualité. Chacun d’entre nous devrait demeurer vigilant.

Pierre Essono