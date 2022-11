Covid-19: 14 nouveaux cas positifs sur 458 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) a rendu publique la situation épidémiologique dans la période allant du 27 octobre au 02 novembre 2022. Sur les 458 tests réalisés, 14 nouveaux cas positifs au covid-19 dont 02 personnes hospitalisées, 01 en réanimation et 29 guérisons.

Les cas de contamination liés à la Covid-19 au Gabon connaissent une baisse ces dernières semaines. En effet, les derniers chiffres rendus publics par le Copil coronavirus révèlent que 14 personnes ont été testées positives au covid-19 sur 458 personnes testées.

A défaut d’être éradiquée, la pandémie de covid-19 tend à être contrôlée. Et ce d’autant plus que ces 14 nouvelles contaminations ne portent le nombre total de cas actifs qu’à 232 sur toute l’étendue du territoire et 02 personnes sont hospitalisées et 01 cas en réanimation. La cartographie des incidences de contaminations démontre que seules les provinces de l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo ont respectivement 09, 02, 01, 01 et 01 cas.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 1 620 322 personnes qui ont été testées pour 48 959 cas positifs. Aussi, 48 421 personnes ont pu guérir de ce virus contre 306 décès au total. Le Covid-19 reste d’actualité. A chacun de demeurer vigilant.