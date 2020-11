Covid-19: 14 nouveaux cas positifs à Libreville, un à Lambaréné

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Gabon. Rendu public ce vendredi 20 novembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), ce rapport fait état de 15 nouvelles contaminations sur 4 603 prélèvements effectués sur 4 des 9 provinces que compte le pays.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce vendredi 20 novembre 2020 font état de 14 cas testés positifs à Libreville sur 4 398 prélèvements et 1 cas positif à Lambaréné sur 69 prélèvements.

Concernant la prise en charge, les chiffres du Copil-Coronavirus sont comme depuis plusieurs mois à la baisse. Seules 4 personnes sont hospitalisées, 3 patients en réanimation. Le nombre de personnes guéries enregistrées entre mercredi et vendredi est de 11. Aucun décès n’a été enregistré sur l’ensemble du territoire.

Au total, depuis l’avènement du Coronavirus au Gabon, sur 280 595 prélèvements, Copil-Coronavirus enregistre 9 131 cas testés positifs soit 3,2% dont 8 976 guéris, ce qui représente 98,3% des personnes testées positives. Le bilan global de décès reste à 59.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon continue de de suggérer aux populations entre autres, de porter un masque dans les lieux et espaces publics ; de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ; de respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre). En cas de toux et d’éternuement, de se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.