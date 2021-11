Covid-19: 136 nouveaux cas positifs et 5 décès

Ecouter cet article Ecouter cet article

La situation épidémiologique du pays entre le vendredi 5 et dimanche 7 novembre 2021 a fait état de 136 nouveaux cas positifs au covid-19. Bien que le Gabon ait enregistré 5 nouveaux décès, les données cumulées dévoilées par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) la semaine écoulée démontrent une baisse de nouvelles contaminations sur l’ensemble du territoire national.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a rapporté 136 nouvelles contaminations au covid-19 sur 5 958 tests réalisés lors du weekend écoulé, soit un taux de positivité de 2.3%. C’est un chiffre de nouveau en baisse par rapport à ceux régulièrement recensés durant le mois d’octobre.

En effet, bien que le pays ait encore enregistré 5 nouveaux décès imputables au covid-19, on observe une lente baisse progressive de nouveaux cas positifs sur les 7 jours glissants.179 cas positifs ont été officiellement recensés entre lundi 1er et mardi 2 novembre dernier. Entre mercredi 3 et jeudi 4 novembre, le bilan faisait état de 174 nouvelles contaminations. La barre des nouvelles contaminations est enfin passée en dessous de la barre symbolique de 200. Ce seuil n’avait pas été atteint depuis le début du mois de septembre.

En matière de prise en charge, 88 personnes sont hospitalisées dont 18 en réanimation pour détresse respiratoire. Le nombre de patients pris en charge diminue comparé à la centaine régulièrement enregistrée en octobre. On décompte par ailleurs 100 nouvelles guérisons,