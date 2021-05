Covid-19: 133 cas positifs sur 5 688 tests réalisés

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a présenté ce lundi 10 mai la situation épidémiologique du Gabon. Un bilan qui évalue à 133 le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 5 688 tests effectués. Au total depuis l’arrivée de la pandémie sur le territoire national, 23 565 cas ont été officiellement diagnostiqués positifs.

C’est par le biais d’un communiqué rendu public par le Copil-Coronavirus, que l’information a été diffusée. Les chiffres présentés par les autorités sanitaires ce lundi 10 mai font état de 133 nouvelles contaminations. Sur les « 5 688 tests réalisés, nous avons enregistré 133 cas positifs avec un taux de positivité estimé à 2,3% », a précisé le Copli-Coronavirus.

En ce qui concerne la prise en charge, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon compte 47 personnes hospitalisées dont 19 en réanimation pour détresse respiratoire avec 107 nouvelles guérisons et 00 cas au compteur décès. Espérons qu’avec cette diminution des cas sur tous les plans, la population soit plus réceptive à la vaccination. Car il en va d’un un retour rapide à la vie normale.