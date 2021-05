Covid-19: 126 nouvelles contaminations sur 4893 personnes personnes testées

Ce lundi 03 mai 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a comme à l’accoutumée rendu officielle la situation épidémiologique du pays. Ainsi, selon les derniers chiffres, le Gabon enregistre 126 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur 4 893 tests réalisés.

Sur les « 4 893 personnes testées, nous avons enregistré 126 nouveaux cas positifs. ». C’est ce que rapporte la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon dans son communiqué de ce lundi 03 mai.

En ce qui concerne la prise en charge des personnes touchées par la Covid-19, 55 personnes sont hospitalisées, dont 22 en réanimation pour détresse respiratoire. Le Copil compte 111 nouvelles guérisons avec 1 nouveau décès sur le territoire national. Au total, sur les 736 002 prélèvements, le Gabon enregistre 23 201 cas positifs avec 19 740 guéris et 140 décès.

À noter que sur les deux dernières semaines, si les cas de décès liés à la pandémie semblaient denses, pour ces deux derniers ils stagnent. Le mercredi 14 avril, on comptait 3 décès. Vendredi 16 avril le Copil enregistrait 1 cas. De même, le lundi 19 on est reparti sur 3 décès pour arriver à 0 cas le mercredi 21 et le lundi 26 avril; pour le lundi 03 mai on dénombre un seul décès lié à la Covid-19. Une note d’espoir pour les autorités compétentes en la matière qui continuent de lutter pour le maintien de cette stabilité.