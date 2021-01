Covid-19: 125 nouveaux cas positifs contre 109 guérisons

Le bilan du mercredi 27 janvier 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 109 nouvelles guérisons contre 125 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Cette pandémie connaît ces dernières semaines une résurgence au Gabon avec non seulement les célébrations de mariages civils et coutumiers en violation des mesures barrières mais aussi la largesse des contrôles aux aéroports.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « sur les 6 122 prélèvements effectués, nous avons enregistré 125 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 2% », a-t-on pu lire. Par ailleurs, le Copil-Coronavirus annonce pas moins de 109 nouvelles guérisons en 48 heures.

Selon le bilan de ce mercredi 27 janvier 2021, rendu public par le Copil-Coronavirus, la province de l’Estuaire totalise 105 nouveaux cas positifs sur 5 943 prélèvements à Libreville, soit un total de 7 698 cas confirmés ; le Haut Ogooué deux nouveaux cas positifs sur 8 prélèvements à Moanda, soit un total de 1 211 cas confirmés ; Moyen Ogooué aucun nouveau cas positif sur 61 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 421 cas confirmés ; Ogooué Maritime 18 nouveaux cas positifs sur 110 prélèvements à Port-Gentil, soit un total de 686 cas confirmés.

Concernant la prise en charge des personnes atteintes par le Coronavirus, 24 personnes sont hospitalisées, 10 patients sont en réanimation. Aucun nouveau décès et 109 personnes sont déclarées guéries sur les 48 dernières. Depuis le début de la pandémie, sur les 432 630 prélèvements, le Gabon enregistre 10 536 cas testés positifs dont 10 122 guéris et 68 décès.