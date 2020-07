Covid-19: 123 nouveaux cas, 19 guérisons et 2 nouveaux décès

C’est au cours de son 84ème point de presse tenu ce lundi 7 juillet juillet 2020 que le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a fixé la population sur la situation épidémiologique au Gabon. Pour ce jour, le Copil a enregistré 123 nouveaux cas positifs.

S’agissant des données relatives aux prélèvements massifs et actifs de ce lundi 7 juillet 2020, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a indiqué que « 123 nouveaux cas positifs dans notre pays » ont été enregistrés. Ces derniers sont spécifiquement répartis ainsi qu’il suit: « Estuaire, 77 nouveaux cas issus du dépistage de masse soit 4429 cas positifs dans la province de l’Estuaire. Dans le Haut-Ogooué, 22 nouveaux cas positifs soit un total de 842 cas positifs. Dans le Moyen-Ogooué 2 nouveaux cas oit un total de 203 cas. Province de la Ngounié,10 nouveaux cas soit 64 cas positifs. Province de la Nyanga, 7 nouveaux cas soit un total de 64 cas positifs. Province de l’Ogooué-maritime, 35 nouveaux cas soit un total de 8 dans l’ensemble de la province », a-t-il précisé.

Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire général du ministère de la Santé et vice-président du Copil-Coronavirus a informé l’opinion de ce que concernant la prise en charge, « nous avons actuellement 87 personnes hospitalisées dans nos différentes structures sanitaires. Nous avons 11 personnes en réanimation et avons enregistré 19 guérisons soit un total de 2574 personnes guéries et deux nouveaux décès à Libreville », a-t-il indiqué.