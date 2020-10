Covid-19: 11 nouveaux cas positifs dans l’Estuaire et 6 dans l’Ogooué-Lolo

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce mercredi 21 octobre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 17 contaminations sur 5330 prélèvements effectués. Des cas enregistrés uniquement dans les provinces de l’Estuaire et de l’Ogooué et qui portent ainsi à 8901 le nombre total de personnes testées positives au coronavirus.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce mercredi 21 octobre font état de 17 cas positifs sur exactement 5330 prélèvements.

Ces données épidémiologiques ont uniquement été recueillies dans les provinces de l’Estuaire et l’Ogooué-lolo. Le Copil-coronavirus enregistre de ce fait 11 nouveaux cas positifs sur 5297 prélèvements à Libreville et 6 cas à Lastourville dans la province de L’Ogooué-Lolo sur 33 prélèvements.

Concernant la prise en charge, seules 6 personnes sont hospitalisées, 2 patients sont également en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 27. Aucun décès n’a été enregistré. Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus a effectué 218 568 prélèvements desquels 8 901 cas testés positifs ont été enregistrés, dont 8 479 personnes guéries et 54 décès.