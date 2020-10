Covid-19: 11 cas positifs sur près de 6000 prélèvements

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce vendredi 30 octobre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 11 contaminations sur un total de 5987 prélèvements dans quatre provinces du pays.

Selon le point du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon quant à la situation épidémiologique du pays, les chiffres des contaminations de ce vendredi 30 octobre font état de 11 cas positifs sur 5987 prélèvements.

Ces données épidémiologiques ont été recueillies dans les provinces de l’Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime. Les 11 cas sont donc tous issus des 5987 prélèvements effectués par les équipes de surveillance épidémiologique mais seulement des villes de Libreville et Port-Gentil. Franceville et Lambaréné n’ayant enregistré aucun cas en dépit de plus de 60 prélèvements.

Ainsi, l’Estuaire enregistre, sur 5898 prélèvements, 6 cas positifs. S’agissant de Port-Gentil, 5 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 17 prélèvements. Concernant la prise en charge, les chiffres du Copil-Coronavirus sont légèrement à la hausse alors que le nombre des guéris est en constante évolution.

Selon le Copil-coronavirus, seules 8 personnes sont hospitalisées, 3 personnes sont également en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 79. Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus a effectué 240 328 prélèvements pour 8 968 cas testés positifs dont 81698 personnes guéries et 55 décès.