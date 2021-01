Covid-19: 101 nouvelles guérisons en 48 heures

Le bilan du lundi 25 janvier 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 101 nouvelles guérisons de la Covid-19. Cette pandémie qui secoue la planète depuis un peu plus d’un an connaît ces dernières semaines une résurgence au Gabon avec le retour de vacanciers début janvier 2021, mais la hausse du nombre de guérisons sonne comme un espoir.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « sur les 4 417 prélèvements effectués, nous avons enregistré 133 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 3%. », a-t-on pu lire. Par ailleurs, le Copil-Coronavirus annonce pas moins de 111 nouvelles guérisons en 48 heures.

Selon le bilan de ce lundi 25 janvier 2021, rendu public par le Copil-Coronavirus, la province de l’Estuaire totalise 86 nouveaux cas positifs sur 4 319 prélèvements à Libreville, soit un total de 7 593 cas confirmés ; le Haut Ogooué un seul nouveau cas positif sur 17 prélèvements à Moanda, soit un total de 1 209 cas confirmés ; Moyen Ogooué aucun nouveau cas positif sur 2 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 421 cas confirmés ; l’Ogooué Ivindo n’enregistre aucun nouveau cas sur 19 prélèvement à Makokou, soit un total de 17 cas confirmés, Ogooué Maritime 36 nouveaux cas positifs sur 60 prélèvements à Port-Gentil, soit un total de 668 cas confirmés.



Concernant la prise en charge des personnes atteintes par le Coronavirus, 28 personnes sont hospitalisées, 8 patients sont en réanimation. Aucun nouveau décès et 111 personnes sont déclarées guéries sur les 48 dernières heures. Depuis le début de la pandémie, sur les 426 508 prélèvements, le Gabon enregistre 10 411 cas testés positifs dont 10 013 guéris et 67 décès.