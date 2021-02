Covid-19: 1 nouveau décès à Port-Gentil

Le Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) a annoncé dans son bilan épidémiologique du vendredi 5 février 2021, le recensement de 328 nouveaux cas positifs à la Covid-19, la rémission de 237 nouveaux. La ville de Port-Gentil déplore malheureusement 1 nouveau décès.

La tendance à la hausse des cas et des décès suite à la Covid-19 reprend au Gabon. Après plusieurs semaines de situation plus ou moins stable, les chiffres refont un bon inquiétant. Au mois de janvier 2021, le pays a enregistré 1000 nouveaux cas au total, et le mois de février semble bien plus préoccupant au regard des données épidémiologiques.

En effet, ces dernières 48 heures, les données épidémiologiques font état de 328 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur un échantillon de 5738 prélèvements. Un nouveau décès est à déplorer dans la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime, annonce le Copil-Coronavirus, portant ainsi le nombre total de décès à 71.

Les chiffres font froid dans le dos, même si le nombre de personnes guéries vient tamiser un peu cette sensation, soit 237 nouvelles rémissions au vendredi 5 février 2021, portant le nombre total de personnes remises de la Covid-19 à 10 797, soit 94,2%.