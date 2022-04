Covid-19: 1 nouveau décès à Libreville 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un décès supplémentaire a été enregistré au cours des derniers jours, selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Ce nouveau décès enregistré à Libreville porte à 304, le nombre total de décès dus à la Covid-19 au Gabon.

Il faut noter que le Gabon n’avait plus enregistré de décès imputable à la covid-19 depuis le mois de février dernier. Preuve que le coronavirus est toujours présent dans le pays malgré la levée de la quasi-totalité des mesures de riposte. D’ailleurs, selon le Copil-Coronavirus, le Gabon a enregistré ces derniers jours 5 nouveaux cas positifs sur 1 139 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,4%.

Au total, depuis l’irruption de la Covid-19 au Gabon en mars 2020, le Gabon a enregistré 47 602 cas positifs, dont 47 285 guérisons et 304 décès. Actuellement, on compte 13 cas actifs essentiellement à Libreville et Port-Gentil.