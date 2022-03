Covid-19: 0 nouveau cas, 0 décès, 0 hospitalisation et 0 réanimation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus ( Copil-coronavirus) a livré son point sur la situation épidémiologique du pays entre le jeudi 24 et dimanche 27 mars dernier. Celui-ci fait état de 0 nouvelle contamination de covid-19, 0 nouveau décès et 0 hospitalisation.

Le dernier bilan de coronavirus au Gabon fait état de 0 nouveau cas positif sur 620 tests réalisés dans la deuxième moitié de la semaine dernière. C’est la deuxième fois en ce mois de mars 2022 que le Gabon n’enregistre aucune nouvelle contamination au Covid-19 sur une période donnée. Même si on note également que le nombre de personnes testées est davantage faible (620).

Dans les hôpitaux, on ne compte plus de malades pour cause de covid-19. Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus a annoncé 0 hospitalisation et 0 cas en réanimation. Même son de cloche pour les décès (0 nouveau décès). La covid-19 n’a pas causé de perte en vie humaine depuis le 17 février dernier. A ce jour, le nombre total de décès déplorés au Gabon depuis le début de cette crise sanitaire est de 303.

Dans tous les cas, la vaccination contre la covid-19 se poursuit dans le pays. Lundi dernier, le ministère de la Santé a lancé une caravane itinérante de vaccination dans le Grand Libreville pour renforcer la couverture vaccinale du pays. Une initiative qui, selon les autorités, devrait permettre au pays de prévenir une nouvelle vague de contaminations.