Coupe du monde Qatar 2022: CANAL+ annonce la retransmission des matchs via Gabon 1ère en HD

CANAL+ Gabon souhaite apporter les informations suivantes à l’attention de ses abonnés: Les chaînes CANAL+ SPORT ne disposent pas des droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA QATAR 2022, qui se tiendra du 20 Novembre au 18 Décembre.

Néanmoins, les abonnés aux offres CANAL+ vont profiter pleinement de la compétition de la manière suivante :

28 plus belles affiches dont tous les matchs des équipes Africaines et notamment du Cameroun, Sénégal et Ghana, quatre huitièmes (1/8emes) de finale, deux quarts de finale, les deux demi finales, la petite Finale et la Finale seront à retrouver en direct et en Haute Définition sur la chaîne GABON 1ERE, canal 320 des bouquets CANAL+ (via votre téléviseur ou l’application CANAL+]

Les 64 matchs de la compétition, seront diffusés en direct, et en langue Anglaise sur les chaînes SUPERSPORT WORLD CUP CENTRAL HD (canal 435) SUPERSPORT WORLD CUP SELECT 2A (canal 434) et SUPERSPORT WORLD CUP FANZONE (canal 433) disponibles avec l’English Pack DSTV des offres CANAL+.

Enfin, les meilleurs experts de CANAL+ vous donneront rendez-vous à chaque journée de compétition pour débriefer ensemble de toutes les affiches, avec l’émission LES GRANDES BOUCHES. Rendez-vous sur la page Facebook de CANAL+ Afrique et sur CANAL+ SPORT1 dès le 20 Novembre !

CANAL+ GABON vous souhaite une très belle fête du FOOT, et vous donne rendez-vous sur l’ensemble de ses bouquets pour vivre une programmation exceptionnelle à l’occasion de ses 30 ans et des fêtes de fin d’année.

Pour toute information et pour découvrir nos offres exceptionnelles de fin d’année : Rendez-vous dans tous les points de vente CANAL+ Ou appelez-nous au 8600